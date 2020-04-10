إصابة واحدة بفيروس كورونا بين ركاب الطائرة التي وصلت أمس إلى لبنان آتية من قطر

أظهرت الفحوصات المخبريّة الّتي أُجريت أمس للركاب الّذين كانوا على متن الطائرة الّتي وصلت من قطر إلى ​مطار بيروت الدولي​، إصابة واحدة بفيروس "كورونا" المستجد.

يُذكر أنّ طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" كانت آتية من العاصمة القطرية ​الدوحة​، قد وصلت أمس إلى مطار بيروت الدولي على متنها 122 راكبًا بينهم طفل، وذلك في إطار عمليّة إجلاء المغتربين والطلّاب اللبنانيين من الخارج.