شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوجه الحكومة والمحافظين بالتصدى الحاسم لمافيا البناء المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والأمين العام لائتلاف دعم الرئاسة، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصدى لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، وعدم التهاون مع مستغلى أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد، في البناء المخالف، متابعا: "الدولة لن تسمح بما حدث من فوضى البناء المخالف بعد يناير 2011، والمواجهة حاسمة مع هذه المخالفات وسيتم الإزالة من المهد".

وقال "السجينى" لـ"الخليج 365": "إن التوجيه الرئاسي فيما يخص يقظة الأجهزة المعنية بمخالفات المباني والتعدي على الأراضي، مسألة غاية في الأهمية، ونحن نوجه رسالة للمواطن، ألا يكرر مأساة ما بعد يناير 2011 في استغلال الظروف العامة للبلاد والاتجاه نحو البناء المخالف والتعدي على الأراضي، لأن ما حدث بعد يناير لن يحدث في هذه الفترة، فكل التحية للقيادة السياسية ووعيها وإدراكها أنه في مثل هذه الأوقات والظروف، القلة من ضعاف النفوس يقومون بالتعدي على الأراضي، وتأخذ مسألة الإزالة بعد ذلك وقتا ومجهودا".

وتابع أحمد السجينى: "نوجه المحافظين بأهمية التفاعل مع توجيه رئيس الجمهورية، ونوجه رسالة للمواطن ألا ينخدع في ممارسات مافيا البناء المخالف والعقارات المخالفة، هذا المخالفات لن تمر والإزالة ستكون من المهد، حافظوا علي أموالكم ولا تقوموا بالبناء المخالف، ويكون هناك بكاء علي اللبن المسكوب".

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حذر من البناء المخالف، قائلا: "بمر مرور خفيف فى أوقات مش متوقعة وبشكل هادى، فوجئت بناس بتبنى وبقول الكلام ده للمحافظات ومحافظة القاهرة، وهدى مثال واضح مصرف الطوارئ كان عبارة عن منطقة مخلفات وناس عايشة بشكل لا يليق عملنا إسكان ليهم وسكناهم فيها وعملنا محور عشان يخلى الناس تطلع على الدائرى بسهولة وفجاة القى الناس بتبنى بشكل فين التخطيط والرخص للكلام ده".

وأضاف الرئيس: "ده كلام خطير اوعوا حد يتصور أن الدولة مشغولة فى المواجهة مع فيروس كورونا دى احنا بنحل مسائل من سنين فى التعدى على الاراضى ومش هنقبل كده ..محدش هيتصور أن البناء المخالف هنسيبه، بعض الشوارع لا تستوعب عربيات الناس .هو حد يتصور حجم العمل اللى اتعمل فى شرق القاهرة وشلنا خطوط المترو وخلينا شوارع وفجاة بقت كلها جراج ..ولقيت أن فيه نقاش اركن عربيتى فين هو الشارع معمول علشان الناس تمشى فيه ولا نركن عربيات فيه؟".