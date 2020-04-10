شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عن إجراءات دعم المنشآت السياحية: تساعد على تجاوز سلبيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم الدعم للمنشآت السياحية والفندقية لمساعدتها على تجاوز الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد الذى يهدد العالم كله، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت بالسلب على منظومة السياحة والفنادق، ودعم هذه المنشآت ضرورى لتمكينها من تجاوز الأزمة، ودفع رواتب وأجور العاملين.

وأضاف "وهب الله"، لـ"الخليج 365"، إن موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات، خطوة جيدة ومهمة لدعم السياحة.

وأشار "وهب الله"، إلى أن دعم العاملين في منظومة السياحة والفنادق في هذه الظروف الصعبة أمر ضرورى لتخفيف الأعباء عن هؤلاء العاملين وأسرهم.

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كان مجلس الوزراء قد أعلن الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

كما وافق مجلس الوزراء على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن " أراضي المصريين المقيمين بالخارج" قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة

ووافق مجلس الوزراء على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوي الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يُراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي.