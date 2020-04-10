إسرائيل: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 93 وعدد المصابين يتجاوز 10 آلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (أ ش أ):

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المتسجد إلى 93 حالة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين 10 آلاف شخص.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أنه تم تسجيل وفاة 7 حالات بالإضافة إلى 99 حالة اصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 10 آلاف و95 شخصا من بينهم 164 حالتهم حرجة.

وكانت إسرائيل حظرت منذ الثلاثاء الماضي التنقل بين المدن، ومن مساء الأربعاء وحتى صباح أمس الخميس لم يتم السماح للإسرائيليين بمغادرة منازلهم.