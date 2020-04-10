محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (أ ش أ):
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المتسجد إلى 93 حالة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين 10 آلاف شخص.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أنه تم تسجيل وفاة 7 حالات بالإضافة إلى 99 حالة اصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 10 آلاف و95 شخصا من بينهم 164 حالتهم حرجة.
وكانت إسرائيل حظرت منذ الثلاثاء الماضي التنقل بين المدن، ومن مساء الأربعاء وحتى صباح أمس الخميس لم يتم السماح للإسرائيليين بمغادرة منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 93 وعدد المصابين يتجاوز 10 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.