الإمارات: 331 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع إجمالي المصابين إلى 2990

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 2990.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الجمعة - أن الحالات الجديدة تم تسجيلها نتيجة إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وأشارت إلى وفاة حالتين؛ لمصاب من الجنسية الآسيوية وآخر من الجنسية العربية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 14 حالة.
وأكدت الوزارة شفاء 29 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 268.
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