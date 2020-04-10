العراق: تعافى 53 مصابا من كورونا وخروجهم من المستشفيات بالنجف وديالي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (أ ش أ):
أعلن مدير صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندي، اليوم الجمعة، عن مغادرة 50 مصابا بفيروس كورونا المستجد من المستشفي بعد تعافيهم وعدم ظهور أى أعراض عليهم.
وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى خروج 3 مصابين آخرين من العزل الصحي في مستشفى بعقوبة التعليمي مركز محافظة ديالى بعد تماثلهم للشفاء التام.
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