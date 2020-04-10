أظهرت بيانات حكومية في المجر، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، زادت بواقع 210 إصابات، لتصل الحصيلة إلى 1190 في أكبر زيادة يومية منذ ظهر الفيروسفي البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ولفتت البيانات إلى أن من بين الإصابات الجديدة 151 حالة في دار للمسنين في بودابست، وبلغ جمالي الوفياتجراء الفيروس 77.
ومددت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أمس الخميس، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة.
وتمثل الأزمة أكبر تحد لأوربان الذي يحكم البلاد منذ نحو عشر سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر المجر تعلن عن أكبر زيادة يومية في الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.