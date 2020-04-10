المجر تعلن عن أكبر زيادة يومية في الإصابة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات حكومية في المجر، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، زادت بواقع 210 إصابات، لتصل الحصيلة إلى 1190 في أكبر زيادة يومية منذ ظهر الفيروس

في البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ولفتت البيانات إلى أن من بين الإصابات الجديدة 151 حالة في دار للمسنين في بودابست، وبلغ جمالي الوفيات

جراء الفيروس 77.

ومددت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أمس الخميس، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة.

وتمثل الأزمة أكبر تحد لأوربان الذي يحكم البلاد منذ نحو عشر سنوات.