سلطنة عمان تسجل 27 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 484 حالة وعدد الوفيات ثلاث .

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة قولها إن 109 حالات قد تماثلت للشفاء.. داعية الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.