سجن في شيكاجو يرصد 450 إصابة بكورونا

قال مسؤولون في قطاع السجون في مقاطعة كوك، أمس الخميس، إن الفحوصات أظهرت إصابة نحو 450 نزيلاً وموظفاً بفيروس كورونا في أكبر سجن في شيكاجو في واحدة من أكبر حوادث تفشي المرض التنفسي في مكان واحد حتى الآن منذ أن بدأت الجائحة.

وتمثل الزيادة الكبيرة في الإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض (كوفيد-19) في السجون في المدن الكبرى في الولايات المتحدة حيث يعيش النزلاء غالباً في أجنحة متقاربة.

واكتسب الوضع اهتماماً كبيراً في وقت سابق هذا الأسبوع عندما رفع سجناء لافتات طلبوا فيها المساعدة?? ??عند نوافذ زنازينهم المطلة على شارع عام.

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وقال مكتب شرطة مقاطعة كوك في بيان مكتوب، أمس الخميس، "أفراد الشرطة والطواقم الطبية في المقاطعة يعملون على مدار الساعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا العالمية غير المسبوقة".

وتشمل هذه الإجراءات إعداد "حجر صحي ومنشأة رعاية" للسجناء تتسع لنحو 500 سرير، ونقل أكبر عدد ممكن من النزلاء من الزنازين التي تضم سجينين إلى زنازين فردية والبدء في إجراء اختبارات الفيروس في السجن.

وتوفي أكثر من 16600 شخص في أنحاء الولايات المتحدة جراء إصابتهم بـ(كوفيد-19) وتم تأكيد إصابة 463 ألف شخص رغم أوامر البقاء في المنزل غير المسبوقة في غالبية الولايات.