تايلاند تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبلغت تايلاند اليوم الجمعة عن 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً جراء الفيروس.

وذكر تاوسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) أن من بين الحالات الجديدة هناك 27 حالة مرتبطة بحالات سابقة فيما كانت ثلاث حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

ومنذ تفشي المرض في يناير، أبلغت تايلاند عن 2473 إصابة و33 وفاة في حين تعافى 1013 مريضاً وعادوا إلى منازلهم.