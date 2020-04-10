ألمانيا تسجل ارتفاعاً في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 5323 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 113525 حالة، اليوم الجمعة، في ارتفاع لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.
وارتفع عدد الوفيات بواقع 266 إلى 2373.
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