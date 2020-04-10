ترامب : منحنى وباء كورونا بدأ يتراجع

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الإيجاز الصحفي لخلية الأزمة الأميركية حول فيروس كورونا المستجد أن مؤشرات مكافحة المرض تسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن منحنى الوباء بدأ في التراجع.

وشدد على أن “الأميركيين يمضون قدما بهدف واحد وهو هزيمة كورونا”.

وقال، ليل الخميس، إن البلاد “تجاوزت عتبة المليوني اختبار لفيروس كورونا، وهو ما لم يتحقق في أي دولة أخرى”، على حد تصريحات ترمب.

وأشار الرئيس الأميركي إلى “اختبار 19 عقارا لعلاج الفيروس”، مؤكدا على تواصل الجهود في هذا المجال بالتعاون مع كبرى شركات الصيدلة مثل فايزر وغيرها.

ووجه ترمب “الشكر لكل العاملين في الخطوط الأمامية للحرب ضد كورونا”.

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وحول التأثير الاقتصادي لأزمة كورونا، أكد ترمب أن أميركا “ستقفز مجددا بفضل حزم التحفيز الاقتصادية”.

وأضاف: “الجمهوريون والديمقراطيون بحاجة للتوصل لاتفاق لدعم الشركات الصغرى” التي تأثرت من جراء أزمة كورونا.

وذكر أن “المصارف الأميركية ستقدم قروضا للمتعثرين”.

ووعد ترمب بتقديم “حزمة مساعدات مقبولة وكبيرة لخطوط الطيران”، وهو القطاع الأكثر تضررا من الأزمة في ظل حظر الطيران.