بدءا من يوم غد.. ايران تنفذ 'التباعد الاجتماعي' لمواجهة كورونا

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه سيتم البدء بتنفيذ خطة جديدة يوم غد، السبت، بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت وكالة "تسنيم"، فجر اليوم الجمعة، بأن الخطة الجديدة هي "التباعد الاجتماعي" الذكية، التي سيبدأ تطبيقها من غد السبت، مع رقابة دقيقة ومراعاة تامة للبروتوكولات الصحية.



وأكدت الوكالة أن روحاني تلقى عدة تقارير منفصلة من وزيري الداخلية والصحة، بشأن تنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي" الذكية، وبدء نشاطات المهن ذات الخطر القليل في جميع المحافظات باستثناء طهران، مع ضرورة التنفيذ بالرقابة الدقيقة والمراعاة التامة للبروتوكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وشدد روحاني على وزير الصحة، سعيد نمكي، ضرورة القيام بالتنسيق اللازم مع سائر الأجهزة والرقابة الدقيقة والجادة من قبل الوزارة، لمراعاة كل البروتوكولات الصحية من قبل جميع أصحاب المهن قليلة الخطر، خلال فترة تنفيذ هذه الخطة، فضلا عن التنسيق مع وزير الداخلية، بغرض التنفيذ الدقيق لخطة "التباعد الاجتماعي" الذكية.



وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تنفيذ ومراعاة جميع البروتوكولات الصحية بدقة في جميع المشاغل والأماكن العامة، وخاصة في وسائل النقل العامة.