أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية مساء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز المليون و600 ألف شخص.
وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية لها بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم، أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 95 ألفا، فيما اقترب إجمالي المتعافين من 355 ألفا.
وصادفت الخميس 9 أبريل ذكرى مرور 100 يوم على أول إعلان أصدرته منظمة الصحة العالمية بظهور أول حالات لالتهاب رئوي غير نمطي، أطلق لاحقا على الفيروس المسبب لها فيروس كورونا المستجد قبل أن يطلق على المرض اسم COVID-19.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 100 يوم... حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 1.6 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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