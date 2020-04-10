أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بـ"استمرار تحقيقات النيابة العامة في ديار بكر، حول الهجوم الّذي نفذه مسلّحو منظمة "بي كا كا" بقنبلة يدوية الصنع، أثناء مرور عربة تقلّ 5 قرويّين كانوا في طريقهم لجمع الحطب في قضاء كولب بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا".
ولفتت إلى أنّ "في إطار التحقيقات، صدرت مذكرة توقيف بحقّ ستة أشخاص مشتبه بتورّطهم في الهجوم"، موضحةً أنّ "قوات الأمن التركية ألقت القبض على 5 منهم في عمليّة قامت بها، وما تزال العمليّة مستمرّة للقبض على المشتبه به الأخير". وأشارت نقلًا عن مصادر مطّلعة، إلى أنّ "بعض المشتبه بهم اتّهموا سابقًا بـ"ترويج الدعاية لصالح المنظمة الإرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات التركية ألقت القبض على 5 مشتبهين بتنفيذ عملية إرهابية أدت لمقتل 5 قرويين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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