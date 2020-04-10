الصحة الكويتية: شفاء 12 مصابا بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 123

أعلن وزير الصحة ​الكويت​ية الشيخ باسل الصباح "شفاء 12 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 123 حالة". ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "حالات الشفاء تعود إلى عشرة مواطنين كويتيّين ومقيمين اثنين، موضحًا أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

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