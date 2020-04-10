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اطلاق خط ساخن خاص بكورونا بمستشفى بيروت للاستجابة للطوارئ

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أطلق ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، الخط الساخن الخاص بـ "​فيروس ​" للاستجابة للطوارىء.

واشار بيان مستشفى بيروت الى ان "هناك فريق يضم أكثر من 200 خبير ومتطوع لمتابعة كل جديد حول فيروس كورونا وتأمين خدمة المتصل والإجابة عن الاستفسارات للحالات الطارئة وإجراءات الحجر ونتائج الفحوص او أي معلومات اخرى متعلقة بفيروس كورونا".

واوضح بأنه "يمكن التحدث مجانا مع أحد ممثلي خدمة المتصل على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

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820830 1 961+

Whatsapp: +961 76 897961

Skype: [email protected] ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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