اطلاق خط ساخن خاص بكورونا بمستشفى بيروت للاستجابة للطوارئ

أطلق مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، الخط الساخن الخاص بـ "فيروس كورونا" للاستجابة للطوارىء.
واشار بيان مستشفى بيروت الى ان "هناك فريق يضم أكثر من 200 خبير ومتطوع لمتابعة كل جديد حول فيروس كورونا وتأمين خدمة المتصل والإجابة عن الاستفسارات للحالات الطارئة وإجراءات الحجر ونتائج الفحوص او أي معلومات اخرى متعلقة بفيروس كورونا".
واوضح بأنه "يمكن التحدث مجانا مع أحد ممثلي خدمة المتصل على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
820830 1 961+
Whatsapp: +961 76 897961
Skype: [email protected] ".
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