أبو الحسن: نطالب بأن يلحظ برنامج دعم الأسر الأكثر حاجة متطوعي الدفاع المدني والصليب الأحمر

اشار امين سر ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "مع تفاقم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وفي سياق التحضير لدعم الأسر الأكثر حاجة، نطالب بأن يلحظ البرنامج دعم كل المتطوعين وفي مقدمتهم متطوعي ​الدفاع المدني​ و​الصليب الأحمر اللبناني​ دون إستنساب، هم الى جانبنا في كل الظروف و الأزمات فلنكن الى جانبهم اليوم". إضغط للمزيد

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