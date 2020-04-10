اشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في بيان تعليقا على التعيينات التي تمت أمس في جلسة مجلس الوزراء، الى انه "بينما تكون غارقا في تأملات وطنية وشؤون انسانية، واذ في اجتماعات لمجلس الوزراء تحمل في طياتها ذلك النفس الحاقد السخيف، بنية انتقام من الطائفة الارثوذوكسية غير آبهين لدورها وتاريخها، وغارقين في استتباع واهم لهذه الطائفة وإستمرارية سكوتها عن الاستخفاف بها وبدورها التأسيسي في النظام اللبناني" .
وتابع الفرزلي في بيانه بالقول: "أنني اناشد فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وصاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي أن يبادرا فورا لوقف هذه المهزلة، ووضع حد زاجر لهذه التفاهة التي لا سقف لها والتي لن تؤدي الا الى تعميق الشعور المذهبي الذي نحن بغنى عنه في زمن الكورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الفرزلي عن التعيينات: لوقف هذه المهزله ووضع حد زاجر لهذه التفاهة التي لا سقف لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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