شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى:إغلاق 50 ألف محل خالف مواعيد العمل..ومصادرة شيش فى 7 آلاف مقهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسىة المهندس أحمد السجينى، بشأن متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه خلال الفترة الماضية قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بإغلاق 50 ألف محل تجارى لمخالفتها مواعيد العمل، ومصادرة "الشيشة" في 7 آلاف مطعم وكافية ومقهى بالمحافظات.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية في تقريرها، أن المحافظات نجحت خلال شهر مارس بالتنسيق والاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية عبر غرفة العمليات وإدارة الأزمات فى تحقيق العديد من النجاحات للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، كما تتابع الوزارة قيام المحافظين ونوابهم بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم اليومية للمبانى الحكومية والقطاعات الخدمية والأحياء والمدن والوحدات المحلية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث بلغ عدد المباني التي تم تطهيرها وتعقيمها في محافظات الجمهورية 76 ألف مبنى وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة التنفيذية بالإدارة المحلية في المحافظات اتخذت الإجراءات القانونية بإغلاق 50 ألف محل تجارى لمخالفتها قرارات رئيس مجلس الوزراء وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل، بالإضافة إلى مصادرة "الشيشة" الصادر قرار بمنعها من حوالى 7 آلاف مطعم وكافية ومقهي بالمحافظات.

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وأوضح التقرير أنه فى إطار منع التجمعات للمواطنين وتنفيذًا لقرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد، قامت المحافظات بإغلاق عدد 6500 من المراكز التعليمية والخصوصية التي خالفت القرار، وبشكل عام يتلاحظ من عمل أجهزة الإدارة المحلية في هذه المنظومة يمتاز بالتفاعل والديناميكية رغم الملاحظات الواردة فى هذا التقرير.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة والأمين العام لائتلاف دعم مصر، أعدت تقريرا شاملا بشأن متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متضمنا عدد من التوصيات والمقترحات المطروحة من النواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، وذلك التزاما بتوجيهات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للجان النوعية بمتابعة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وعرضت لجنة الإدارة المحلية تقريرها علي مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لعرضه علي الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.