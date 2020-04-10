بايرن ميونخ يغلق الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني أغلق الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة، في ظل اهتمامهما بالتعاقد مع أحد لاعبيه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وربطت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، بين الظهير الأيسر للبافاري، النمساوي ديفيد ألابا، والفريقين المدريدي والكاتالوني، خاصةً أن عقده سينتهي عام 2021.
لكن بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ألابا يبدو أنه غير رأيه، وأصبح على وشك التجديد مع بايرن.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي العملاق البافاري، عقدوا محادثات مع اللاعب لحل المشاكل المختلفة بينهم، والتوصل لاتفاق من أجل تمديد العقد.
وأكدت أن ريال مدريد لن يكون في مقدوره التعاقد مع ألابا، في الموسم المقبل، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، الذي تفوق فيه الفرنسي فيرلاند ميندي على البرازيلي مارسيلو، خلال الفترة الأخيرة.
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