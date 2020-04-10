بالوثيقة.. دراسة لخفض نسبة أسعار الانترنيت وبطاقات تعبئة رصيد الهاتف

وجهت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات باعداد دراسة لخفض كلفة الانترنت وبطاقات تعبئة رصيد الهاتف . جاء ذلك في كتاب رسمي موقع من امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي.



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