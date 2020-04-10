شرطة الانبار تعلق على اجراءات بحق شاب يرتدي 'برمودا' وتصفها بـ'الطبيعية'

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قائد شرطه الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار اطلع على المنشور والاجراء المتخذ من قبل العميد عبدالقادر مدير شرطه قضاء هيت، مبينا أن الاجراءات كانت طبيعية بانه تم سحب مستمسكات المواطن المخالف وتبليغه بمراجعه مديرية الشرطة.واوضحت أن هناك مخالفتان من قبل المواطن، الاولى خرق حظر التجوال في المدينة، والثانية هي ماتنص عليه المادة ٥٠١ من قانون العقوبات العراقي، (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير، من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للآداب ).

واشار البيان الى أن الشرطة والاجهزة الامنية وقطعات الجيش العراقي قد مضى على تواجدها أكثر من شهر وهم مرابطين على تطبيق الحظر ليلا ونهارا وعلى مدار ٢٤ ساعة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين ولدرء مخاطر المرض عنهم وهذا بالتاكيد قد ارهق القطعات الامني، مؤكدا أن هذا التصرف طبيعي باتجاه المواطن من مدير الشرطة ولايحتاج إلى هذه الهبة الاعلامية والوقوف مع من يقوم بمخالفة التعليمات والضوابط.



واوضح البيان، ان العميد عبدالقادر ضابط شرطة ومدير شرطة قضاء جيد وكفوء ومقيم من قبل قيادة الشرطة والحكومة المحلية للقضاء الذي يعمل به وقد نقل العمل إلى طفرة نوعية منذ توليه منصب ومسؤولية مدير شرطة قضاء هيت بالعمل الشرطوي والجنائي.

وبين أن الاجراءات المتخذة من قبل مدير الشرطة عند حضور المواطن إلى مديرية الشرطة هي اخذ تعهد خطي من المخالف وإطلاق سراحه وكان بالامكان لو أراد الضرر بالمواطن أن يطبق بحقه الماده ( ٥٠١ ) او الماده ( ٢٤٠ ) من قانون العقوبات العراقي.

ودعا بيان شرطة الانبار، الاهالي الى تقدير عمل القوات الامنية وجهاز الشرطة من أجل الحفاظ على راحة وامن وحياة المواطن والمدن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يظهر قائد شرطة هيبت بمحافظة الانبار وهو يستوقف عجلة مدنية يقودها شاب يرتدي "البرمودا" خلال حظر التجلو المفروض في عموم البلاد.