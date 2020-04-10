البصرة: ضبط معمل 'وهمي' لصناعة المعقمات والقبض على ثمانية متهمين

أفادت الشؤون الداخلية والأمن في محافظة البصرة، الجمعة، بالقبض على ثمانية متهمين و ضبط معمل لغش المعقمات والمطهرات ومواد التنظيف والعطور.
وقالت في بيان، ورد الى الخليج 365، إن معلومات توفرت تفيد بوجود معمل معمل وهمي يقوم بانتاج المنظفات والمعقمات والعطور المغشوشه صناعيا، مشيرة الى تشكيل فريق عمل والانتقال الى المعمل في منطقة صناعية حمدان في البصرة، بعد استحصال الموافقات القضائية.
اوضحت أنه تم ضبط ثمانية متهمين داخل المعمل الذي هو عبارة عن جملون مثبت عليه قطعة باسم معمل لتجارة الحديد وكان مملوء بمادة الديتول والمعقمات والعطورات المغشوشه مع ملصقات لعدة علامات تجارية، مشيرة الى ضبط كميات من القناني الفارغة والجلكانات المملوءه بمادة الفلاش والزاهي.
اوضحت أنه تم ضبط ثمانية متهمين داخل المعمل الذي هو عبارة عن جملون مثبت عليه قطعة باسم معمل لتجارة الحديد وكان مملوء بمادة الديتول والمعقمات والعطورات المغشوشه مع ملصقات لعدة علامات تجارية، مشيرة الى ضبط كميات من القناني الفارغة والجلكانات المملوءه بمادة الفلاش والزاهي.
وبينت أنه تم تسليم المتهمين مع كافة المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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