اليمن تفرض حظر تجوال بعد رصد اول حالة اصابة بالفيروس

وأفادت مصادر إعلامية محلية، برصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا لبحار أجنبي دخل عبر ميناء الشحر.

وقالت وسائل اعلام، إن قرار حظر التجوال لم يصدر مسبقا، وفرضته السلطات هناك للمرة الأولى، معلنة ذلك عبر مكبرات الصوت المركبة فوق سيارات الدفاع المدني التي تطوف مدينة الشحر لتحذير المواطنين من الخروج.



وفي وقت سابق، حذرت حكومة الحوثيين في صنعاء من سيناريو كارثي إذا دخل كورونا إلى اليمن.