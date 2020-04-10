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اليمن تفرض حظر تجوال بعد رصد اول حالة اصابة بالفيروس

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فرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، برصد أول حالة إصابة بفيروس لبحار أجنبي دخل عبر ميناء الشحر.

وقالت وسائل اعلام، إن قرار حظر التجوال لم يصدر مسبقا، وفرضته السلطات هناك للمرة الأولى، معلنة ذلك عبر مكبرات الصوت المركبة فوق سيارات الدفاع المدني التي تطوف مدينة الشحر لتحذير المواطنين من الخروج.

وفي وقت سابق، حذرت حكومة الحوثيين في صنعاء من سيناريو كارثي إذا دخل كورونا إلى اليمن.

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