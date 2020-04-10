سجناء إيران يحتجون خوفاً من كورونا.. وقوات الأمن تطلق النار وتُسقط العشرات

قتلت قوات الأمن الإيرانية 36 سجيناً بعدما نفذوا احتجاجاً خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد. إيران تقتل

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها يوم أمس الخميس، إن آلاف السجناء في 8 سجون على الأقل في إيران ينفذون احتجاجات مؤخرا خشية الإصابة بالفيروس.

وأضافت المنظمة أن قوات الأمن أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في بعض السجون، حيث قتلوا 35 سجينًا، وأصابوا المئات.

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وتابعت: ”كما قامت قوات الأمن في سجن واحد على الأقل بضرب المشاركين في الاحتجاجات، ما أدى إلى مقتل سجين“.

ونقل البيان عن ديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قولها إن ”السلطات الإيرانية اختارت مجددًا طريق قتل الناس بدل الاستجابة للطلبات المشروعة للسجناء حيال الوقاية من فيروس كورونا“.

وشددت "الطحاوي" على ضرورة ”تحقيق عاجل مستقل حول التعذيب والقتل تحت الاحتجاز من أجل تقديم المسئولين إلى العدالة“.

وأمس الخميس، أعلنت إيران عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4 آلاف و110، فيما تجاوزت الإصابات 66 ألف حالة.