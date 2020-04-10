لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا ننتظر طلب ​الحكومة​ من "​صندوق النقد الدولي​" للمساعدة في مواجهة وباء "​كورونا​" وتداعياته الإجتماعيّة، بعد أن سبقتنا 90 دولة إلى ذلك"، متسائلًا: "لماذا التأخير والتردّد والمكابرة؟ الوقت ليس لصالحنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: ننتظر طلب الحكومة من صندوق النقد المساعدة بمواجهة كورونا ولماذا التأخير والمكابرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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