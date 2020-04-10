التحكم المروري: لمضاعفة الإنتباه والقيادة بحذر بسبب الضباب الكثيف على طريق ضهر البيدر

طلبت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، من السائقين "توخّي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد خلدة ​بيروت​ في أنفاق المطار بالاتجاهين، بسبب تساقط ​الأمطار​ الّتي تسبّب انزلاقات، حرصًا على السلامة العامة".

وطلبت أيضًا من السائقين "مضاعفة الإنتباه والقيادة بحذر بسبب ​الضباب​ الكثيف على ​طريق ضهر البيدر​".