التحكم المروري: لمضاعفة الإنتباه والقيادة بحذر بسبب الضباب الكثيف على طريق ضهر البيدر

طلبت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، من السائقين "توخّي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد خلدة بيروت في أنفاق المطار بالاتجاهين، بسبب تساقط الأمطار الّتي تسبّب انزلاقات، حرصًا على السلامة العامة".
وطلبت أيضًا من السائقين "مضاعفة الإنتباه والقيادة بحذر بسبب الضباب الكثيف على طريق ضهر البيدر".
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