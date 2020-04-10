النشرة: القوى الأمنية واصلت تدابيرها الأمنية المشددة في منطقة حاصبيا

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى ان "​القوى الأمنية​ واصلت تدابيرها الأمنية المشددة في منطقة حاصبيا إنفاذا لقرار ​الحكومة​ يوم أمس بتمديد التعبئة العامة ومنع التجول ليلا وتنظيم سير الآليات والمركبات بحسب اللوحات مفرد مجوز، فقد ركزت عناصر من ​امن الدولة​ حاجزا عند مثلث سوق الخان لقمع المخالفات والتأكيد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لجهة ارتداء الكمامات القفازات وعدم اصطحاب أكثر من شخص في السيارة.

بدورها وللغاية نفسها، أقامت عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ حواجز وسيرته دوريات على مختلف طرقات المنطقة لقمع المخالفات ومنع التجمعات داخل وأمام الأماكن العامة وفي المحلات والسوبر ماركات حفاظا على سلامتهم، وقد لاقى قرار تعليق التعبئة العامة حتى 26 نيسان الجاري تجاوبا تاما من قبل بلديات المنطقة التي توجهت بمعضمها عبر مكبرات الصوت من مواطنيها المضي بالتقيد التام ب​الحجر المنزلي​ وبدعم ​حظر التجول​ إلا عند الضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم من خطر وباء ​الكورونا​ .