أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك تفاهمت على خفض في الإنتاج العالمي في أيار وحزيران، قدره عشرة ملايين برميل يوميا.
وقالت المنظمة في بيان إن الاتفاق الذي ينص أيضا على أن يتراجع الخفض إلى ثمانية ملايين برميل يوميا من تموز إلى كانون الأول المقبلين، سيتطلب موافقة مكسيكو ليدخل حيز التنفيذ.
وصدر البيان في أعقاب اجتماع طويل بالدائرة المغلقة بهدف إيجاد حل للانخفاض الكبير في أسعار النفط بسبب تراجع الطلب وحرب أسعار بين السعودية وروسيا.
وتسبب وباء فيروس كورونا المستجد بخلل في السوق حيث كان العرض العالمي كبيرا اساسا وبلغ مستويات غير مسبوقة مع القيود على التنقلات التي فرضت في كل مكان لتجنب انتشار المرض.
وقالت وكالة الأنباء المالية "بلومبرغ" إن المكسيك وجدت الجهد المطلوب منها مبالغا فيه بالمقارنة مع دول أخرى.
وقال البيان إنه من المقرر عقد اجتماع جديد في العاشر من حزيران بالفيديو أيضا "للبت في إجراءات إضافية طالما كان ذلك ضروريا من أجل تحقيق التوازن في السوق".
وينص الاتفاق أيضا على خفض قدره ستة ملايين برميل يوميا بين كانون الثاني 2021 ونيسان 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر أوبك تعلن عن تفاهم بين الدول المنتجة للنفط باستثناء المكسيك على خفض لإنتاج الخام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.