تسجيل 266 حالة وفاة و5323 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" في ​ألمانيا​ ارتفع بواقع 5323 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إلى 113525 حالة"، في ارتفاع لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر أيامًا عدّة.

ولفتت البيانات إلى "تسجيل 266 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2373".

وكانت قد أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب اجتماع للحكومة حول "كورونا"، أنّ "وضع ألمانيا أمام الفيروس جيّد، لكن علينا الالتزام بالتباعد الاجتماعي"، مركّزةً على أنّ "لا داعي لاتخاذ إجراءات أقسى، ولكن يجب أن نبقي على الإجراءات الحالية لأنّ الوضع ما زال هشًّا".