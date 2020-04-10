تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في حضرموت باليمن

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الجمعة في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وأعلنت اللجنة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية".
وقد فرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى.
وبتأكيد الحالة، انضمت اليمن إلى قائمة الدول التي اجتاحها الوباء بعد أن ظلت خالية من تسجيل أي إصابة منذ قرابة أربعة أشهر من ظهور الفيروس.
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