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تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في حضرموت باليمن

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كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء في ​اليمن​ عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" اليوم الجمعة في محافظة ​حضرموت​ شرقي اليمن. وأعلنت اللجنة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية".

وقد فرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى.

وبتأكيد الحالة، انضمت اليمن إلى قائمة الدول التي اجتاحها الوباء بعد أن ظلت خالية من تسجيل أي إصابة منذ قرابة أربعة أشهر من ظهور الفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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