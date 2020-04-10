الصحة المكسيكية: تسجيل 260 إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع عدد الوفيات إلى 194

أعلنت وزارة الصحة ​المكسيك​ية أنّ "المكسيك سجّلت 260 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 3441"، لافتةً إلى "ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 194".

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