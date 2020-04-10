كنيسة القيامة في القدس مغلقة في عيد الفصح للمرة الاولى منذ 100 عام

للمرة الأولى منذ نحو مئة عام، لن تستقبل ​كنيسة القيامة​ الحجاج التي اغلقت أبوابها بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد، المسيحيين المحتفلين ب​عيد الفصح​ في الأراضي المقدسة حيث تحاول العائلات التعايش مع الأمر والاحتفال في منازلها وفق الإمكانيات.

وتحتفل ​الطوائف​ المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة الأحد المقبل، بينما يحتفل ​المسيحيون​ الأرثوذكس بالعيد في 19 من الشهر الجاري.

وأغلقت السلطات الأماكن ​الدين​ية أمام الزوار، ومن بينها كنيسة القيامة، ويؤكد المؤرخ الفلسطيني جوني منصور، أن هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها كنيسة القيامة خلال عيد الفصح في السنوات المئة الأخيرة.

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هذا العام، سيحضر ستة من رجال الدين فقط القداس الذي سيترأسه المدبر الرسولي لبطريركية ​القدس​ للاتين المطران بييرباتيستا بيتسابالا، داخل الكنيسة، مقابل نحو 1500 شخص حضروه العام الماضي، كما صرح أمين سر البطريركية الأب إبراهيم شوملي لوكالة "فرانس برس".

وستبث الكنيسة القداس لرعاياها عبر شاشات التلفزة و​وسائل التواصل الاجتماعي​، كما فعلت الأحد الماضي خلال قداس ​أحد الشعانين​ الذي بث ب​اللغة​ العربية وحضره أكثر من 60 ألف شخص حول ​العالم​ معظمهم من منطقة ​الشرق الأوسط​، تبعا لشوملي.

اضاف شوملي "حاولنا التكيف مع الوضع وتنظيم احتفالات مركزية نبثها عبر الشاشات ونخلق جواً إيجابياً داخل المنازل". واوضح انه "بالرغم من كل ​الطاقة​ السلبية التي حولنا، لا بد وأن نلتمس شيئاً من الإيجابية".