ألمانيا وبلجيكا تستعدان لتجارب سريرية على لقاح مضاد لكورونا

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تسابق دول العالم الزمن من أجل إيجاد لقاحات ضد فيروس كورونا. وسجل العالم أكثر من مليون ونصف إصابة بالفيروس، وقرابة 90 ألف وفاة نتيجة له.

وما بين تجارب استخدام دواء الملاريا على المرضى ومحاولة تطوير لقاح فعال، تبذل جهود أخرى بكثافة حول العالم للقضاء على الوباء.

وتعمل مختلف الشركات والمختبرات حول العالم على تطوير حوالى ثلاثين لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، باستخدام 4 تكنولوجيات أساسية.

في هذا الإطار، أعلنت شركة CureVac للتكنولوجيا البيولوجية، نيتها إطلاق تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا في ألمانيا وبلجيكا خلال شهر يونيو القادم.

وأوضح رئيس هيئة المراقبة بالشركة جان ستيفين، الخميس، في حديث لصحيفة L›Echo، أن اللقاح المرتقب سيعمل بتكنولوجيا "messenger RNA"، من خلال تحفيز الجهاز المناعي للمصاب ودفعه لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة.

وأشار إلى أن التجارب السريرية التي تهدف إلى دراسة مدى سلامة اللقاح المقترح وجرعاته، ستأتي على ثلاث مراحل، ستجرى الأولى منها على أشخاص بالغين لم يصابوا بالفيروس سابقا ويتمتعون بصحة جيدة، وأضاف: "في المرحلة الثانية سيتم إعطاء اللقاح لأشخاص تعرضوا للفيروس، ثم لكبار السن".

وأكد أن التجارب الأولية ستنظم في ألمانيا وبلجيكا لتشمل لاحقا ما بين ألفين وثلاثة آلاف متطوع في دول أوروبا.

معالجة كورونا على طريقة السرطان

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من جانبه، اقترح بروفيسور أميركي تطوير دواء باتباع آلية عمل علاجات السرطان، باستهداف الخلايا المصابة بدلا عن استهداف الفيروس بشكل مباشر.

ويقول البروفيسور المتخصص بالصيدلة في جامعة كاليفورنيا، كيفان شوكت، إن فيروس كورونا قد يتطلب "أن تتم معالجته كالسرطان"، وذلك باستهداف الخلايا المصابة وتدميرها، أي اجتثاث فيروس كورونا من جذوره.

واستند شوكت في مقترحه إلى بحث يركز على إيجاد دواء يستهدف الخلايا المستضيفة للفيروس، عوضا عن الفيروس نفسه. ويشير البروفيسور إلى أن انتقاء الخلايا المستضيفة قد يكون أكثر فعالية من التعامل مع الفيروس نفسه.

وفي حديث إلى موقع "ذي آتلانتك" قال شوكت "أظن أنه أقرب إلى علاج السرطان". وبحسب شوكت، فإن تطوير علاج قادر على التمييز بين الخلايا السليمة وتلك التي يحتلها الفيروس أمر معقد جدا.

وتشير دراسات إلى أن فيروس كورونا لا يتحور بذات السرعة التي تتمتع بها فيروسات أخرى.

وقال موقع "ذي آتلانتك" في تقرير إن "الأخبار الجيدة حول فيروس سارس-كوف-2 هي أنه لا يتحور على ما يبدو خصوصا بسرعة بالنسبة لفيروس. هناك عدد من الخطوات المختلفة خلال دورة المرض من الممكن أن تبقى أهدافا للعلاج".

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