شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح الحسيني يؤكد أهمية تحديد مواعيد لغلق المحال بعد انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي ضرورة استمرار غلق المحال التجارية ليلا في مواعيد محددة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلي أن ذلك سيكون له فوائد كثيرة.

وقال الحسيني، لـ"الخليج 365"، إن قرار الحكومة بغلق المحال التجارية ليلا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، كان في محله، مستطردا: "بعض المواطنين المستغلين والمخالفين تعودوا علي الهمجية والفوضى، وتجار الأزمات بيستغلون كل الظروف الصعبة، فهؤلاء هم أغنياء الحروب".

وتابع النائب ممدوح الحسينى، قائلا: "بعد انتهاء الأزمه لابد أن يكون هناك فترة احتياطية حتي يتم التأكد من انتهاء الأزمة والوباء تماماً، ويحدد ذلك المختصون ومنظمة الصحة العالمية".

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وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن غلق المحال التجارية في مواعيد محددة ليلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، سيكون أمر جيد، ولكن مع مراعاة طبيعة ونوعية النشاط، أي لا يتم تعميم قرار تحديد المواعيد علي كل المحال، لأن هناك بعض المحلات طبيعة نشاطها تقتضي توفر خدمتها لأطول وقت ممكن".

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعدت تقريرا شاملا عن تداعيات أزمة فيروس كورونا وعرضته علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، وأوصت بالعمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي، وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الاغلاق المبكر للمحال، وتكثيف أعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.

وأوضح تقرير لجنة الإدارة المحلية، أنه تبين للجنة التزام كافة المحال العامة بأنواعها بمواقيت الغلق المحددة من قبل مجلس الوزراء، وذلك بعد تكثيف الأجهزة المحلية ووزارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدوريات والحملات الخاصة بالتفتيش على الإغلاق، وتلاحظ للجنة أهمية بذل جهد أكبر في نشر الوعي المتعلق بالإجراءات الصحية الوقائية في عمل عدد من تلك المحال خلال فترة تقديم الخدمة للمواطنين في توقيت السماح.