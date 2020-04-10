محمد اسماعيل - القاهرة - نقلت "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، عن مصادر، إنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.
وذكرت المصادر أن الإصابة سجلت في محافظة حضرموت، جنوبي البلاد.
وبعيد اكتشاف الحالة، أصدر محافظ حضرموت فرج البحسني، تعميمًا عاجلاً باتخاذ إجراءات احترازية سريعة ومشددة في المحافظة المطلة على بحر العرب.
وشملت الإجراءات الاحترازية حظر التجوال في المديريات الشرقية (الشحر والديس الشرقية والريده وقصيعر)، على أن يبدأ من الثامنة من صباح الجمعة حتى السادسة من صباح السبت.
اقرأ أيضًا: الصحة العالمية تجدد تأكيدها أن اليمن لا يزال خاليا من كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضرب بلدًا عربيًا جديدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.