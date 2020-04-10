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الصين تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19)، منها 38 قادمة من الخارج .

وذكرت مفوضية الصحة الوطنية فى تقرير يومى أنه تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة أصيبت محلياً، ثلاث منها في مقاطعة جوانجدونج وواحدة فى مقاطعة هيلونجيانج، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأضافت المفوضية أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في مقاطعة هوبي أمس الخميس.

وسجلت الصين حتى الآن ما مجموعه 81907 حالة إصابة و 3336 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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