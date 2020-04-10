منظمة العفو: مقتل سجناء في إيران احتجّوا خوفاً من تفشّي كورونا

قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من ثلاثين سجيناً في إيران «يُخشى أن يكونوا قد قتلوا» بأيدي قوات الأمن خلال احتجاجات على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

وجاء في بيان للمنظمة أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أن الآلاف من السجناء نظّموا احتجاجات في الأيام الأخيرة في ما لا يقل عن ثمانية سجون في أنحاء البلاد.

ونقل بيان المنظمة عن «مصادر مطّلعة» أنه «تم استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات مما أسفر عن مقتل نحو 35 سجينا وإصابة مئات آخرين». وأضاف أنه «في سجن واحد على الأقل، قامت قوات الأمن بالتعدي بالضرب على من شاركوا في الاحتجاج، مما يحتمل أن يكون قد أدى إلى وفاة أحد السجناء».

وقالت نائبة المديرة الإقليمية لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي: «إنه لمن الشائن أن تلجأ السلطات الإيرانية مرة أخرى إلى قتل الناس لإسكات أصواتهم بشأن مخاوفهم، بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة التي يطالب بها السجناء لحمايتهم من وباء كوفيد – 19».

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ودعت إلى إجراء «تحقيق مستقل في ما وقع من تعذيب ووفيات في الحجز»، ورأت أنه «يجب إصدار تعليمات لقوات الأمن بالوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة غير القانونية، والامتناع عن معاقبة السجناء الذين يطالبون بحقهم في الصحة».

وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم (الخميس)، عن 117 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يرفع إلى 4110 وفيات الحصيلة الرسمية في هذا البلد الذي يعد من الأكثر تأثرا بوباء كوفيد – 19. لكن مراقبين خارج إيران يشككون في صحة الأرقام الرسمية ويتحدّثون عن حصيلة فعلية أعلى.

ونقل بيان منظمة العفو عن وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية معلومات تفيد بـ«أن نزلاء سجون عديدة قد ثبتت إصابتهم بالفيروس. ونتيجة لذلك، قام العديد من السجناء بإضراب عن الطعام احتجاجاً على تقاعس السلطات عن الاستجابة لمطالبهم بإطلاق سراحهم، وإجراء الفحوص في السجون، وتوفير أدوات النظافة والمرافق الصحية المناسبة، والحجر الصحي للسجناء المشتبه في إصابتهم بالعدوى».

وكانت الأمم المتحدة وجّهت الأسبوع الماضي انتقادات حادة لإيران على خلفية وفاة سجين قاصر بعد تقارير عن تعرّضه للضرب في السجن.