مذبحة كورونا.. ملايين الوظائف مهددة في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفشي فيروس كورونا المستجد يهدد ملايين الوظائف حول العالم، أنباء غير سارة من منظمة العمل الدولية، 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020 مهددة.
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ومن المتوقع حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية "8.1%، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل"، وأوروبا "7.8%، أو 12 مليون عامل بدوام كامل"، وآسيا والمحيط الهادئ "7.2%، أو 125 مليون عامل بدوام كامل".
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كما يُتوقع حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط "7.0%، 100 مليون عامل بدوام كامل"، وهذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية لعام 2008- 2009.
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