شكرا لقرائتكم اتصال بين الملك سلمان وترمب وبوتين حول النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مشترك، ليل الخميس، استقرار أسواق الطاقة.

وشهد الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك بلاس وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي ترمب إنه أجرى اتصالاً بالعاهل السعودي والرئيس الروسي بشأن إنتاج النفط.

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وأضاف ترمب أن الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها السعودية، ومنظمة أوبك، قريبة من التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

وجاءت المكالمة بعد إعلان تحالف أوبك بلاس خفض إنتاج النفط بواقع عشرة ملايين برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، وفقا للبيان الصادر.

وقالت أوبك ومنتجو النفط في التحالف إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير/كانون الثاني 2021 وإبريل/نيسان 2022.

وأعلنت أوبك بلاس أنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد في العاشر من يونيو/حزيران لتقييم السوق.