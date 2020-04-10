شكرا لقرائتكم نواب أميركيون للصين: أغلقوا أسواق الحيوانات البرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور كريس كونز ومجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الخميس، أن تغلق الصين "على الفور" وبشكل عاجل جميع الأسواق التي تبيع الحيوانات البرية والزواحف ولحومها بسبب الوباء الذي يسببه فيروس كورونا التاجي، بحسب رسالة حصلت عليها "فوكس نيوز" Fox News لأول مرة.

وكتب السيناتور الجمهوري غراهام، والديموقراطي كونزدي ديل، رسالة إلى السفير الصيني كوي تيانكاي يحثانه فيها على إغلاق الأسواق "لحماية" العالم من "المخاطر الصحية الإضافية".

وقال غراهام وكونز إنهما نقلا عن غاوفو مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها قوله إن "منشأ الفيروس التاجي الجديد هو الحيوانات البرية التي تباع بشكل غير قانوني في سوق المأكولات البحرية في ووهان (الصين)".

وقالا في الرسالة: "نكتب لنطلب على وجه السرعة أن تغلق الصين على الفور جميع الأسواق "الرطبة" [والتي تعني سوق الحيوانات البرية[ التي لديها القدرة على تعريض البشر للمخاطر الصحية من خلال نقل الأمراض من الحيوانات إلى السكان.

وأضافا: "من الموثق جدا أن أسواق الحيوانات في الصين كانت مصدرا لعدد من المشاكل الصحية العالمية، ويجب أن يتوقف تشغيلها على الفور لحماية الشعب الصيني والمجتمع الدولي من المخاطر الصحية الإضافية".

من أسواق لحوم الحيوانات البرية بالصين

كما استشهد غراهام وكونز بالدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي قال مؤخرا إنه يجب إغلاق الأسواق "على الفور" وأنه "شيء محير عندما يكون لدينا الكثير من الأمراض التي تنبثق من تلك الواجهة الحيوانية غير العادية ولم نغلقها حتى الآن".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن بيان فوسي "صحيح وعاجل، وينبغي اتباع نصيحته على الفور". وكتب غراهام وكونز: "نعتقد أنه يجب على الصين أن تلعب دورًا مهمًا في إغلاق أسواقها الحيوانية التي تعرض البشر لمخاطر صحية" وحثوا دولا أخرى على أن تحذو حذوها.

واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ بالزعيم الصيني شي جين بينغ، الذي قال إن الصين "ستحظر بشدة وتشن حملة صارمة" على الاتجار بالحيوانات البرية. وفي ذلك الوقت، قال مجلس الشعب الصيني: "من الضروري تعزيز الإشراف على السوق، والحظر الصارم لأسواق الحيوانات البرية والتجارة غير المشروعة وتقييدها بشدة، والسيطرة على المخاطر الرئيسية للصحة العامة من المصدر".

من أسواق لحوم الحيوانات البرية بالصين

لكن وعلى الرغم من هذه التصريحات، عادت الأسواق التي تبيع اللحوم البرية في ووهان وفي جميع أنحاء الصين إلى العمل بعد عمليات الإغلاق الأخيرة، وفقا للرسالة.

وأضافت: "لذلك، فإننا نحث الصين على إغلاق جميع الأسواق التي تبيع الحيوانات التي تسمح بنقل الأمراض بين البشر والحيوانات البرية والتي تشكل مخاطر على الصحة العامة ".

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ "نحن نتفهم ونحترم أن الأسواق التي تبيع الحيوانات هي عنصر مهم للمجتمع الصيني وأسلوب الحياة، ولكننا نعتقد أن اللحظة الحالية، التي عطلت الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم، تتطلب اتخاذ احتياطات شديدة".

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ووقع الرسالة كل من السيناتور كيفن كريمر، وكريس فان هولن، وثوم تيليس، ومارثا مكسالي، وسيندي هايد سميث، ومارشا بلاكبيرن، وجون هوفن، وميت رومني، وريك سكوت.

رسالة إلى منظمة الصحة العالمية

وتأتي الرسالة إلى السفير الصيني بعد أن كتب غراهام والسيناتور كوري بوكر أيضا، إلى جانب النائب مايك كويغلي، ومايك ماكول من ولاية تكساس، رسالة إلى مسؤولي منظمة الصحة العالمية تطالب بحظر هذا الأسواق وعلى الفور وإغلاقها حول العالم.

وكتب بوكر وغراهام أن أسواق الحيوانات البرية الحية، المعروفة باسم الأسواق "الرطبة"، ارتبطت بانتشار مرض سارس عام 2003 ويُعتقد أنها مصدر COVID-19 الحالي، "ومع استمرار هذا الوباء في تهديد حياة الملايين، ودفع أنظمة الرعاية الصحية إلى نقطة الانهيار، وتدمير الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، من الضروري أن نتخذ جميعًا إجراءات كمجتمع عالمي لحماية الصحة العامة".

من الصين

وأشاروا إلى أن العلماء الذين يدرسون الأمراض الحيوانية المنشأ يشيرون إلى القرب الشديد من المتسوقين والبائعين والحيوانات الحية والميتة في الأسواق في البلدان حول العالم "كمواقع انتقال رئيسية لهذه الأمراض".

وأضافوا أن "الأسواق التي تبيع اللحوم البرية" تشكل "تهديدًا للصحة العامة العالمية لأن الحيوانات البرية تأتي من العديد من المواقع المختلفة دون أي إجراءات صحية موحدة لعمليات التفتيش الصحي".

ويمكن أن يكون الخطر على مشتري الطعام أيضًا من خلال ذبح الحيوانات أمام العملاء، ونشر الأمراض عبر سوائل هذه الحيوانات مثل الدم واللعاب والفضلات في الهواء، والتي يمكن بعد ذلك تناثرها على الأشخاص القريبين أو استهلاكها أو استنشاقها عن غير قصد من قبل البشر.

واستشهد بوكر وغراهام بعلماء يقدرون أن ما يقرب من 60-75% من الأمراض المعدية الناشئة هي أمراض حيوانية وأن ما يقرب من 72% تنشأ من الحياة البرية. وأشاروا أيضًا إلى أنه "خلال الـ 45 عامًا الماضية، تم إرجاع انتشار 5 أوبئة على الأقل إلى الخفافيش.

وكتبا: "في حالة سارس وتفشي COVID-19 ، كانت الخفافيش السبب الرئيسي".

وفي الوقت نفسه، أرسل النائب ماكول رسالة منفصلة الشهر الماضي إلى منظمة الصحة العالمية يطالبها بالعمل على إنهاء الممارسات غير الصحية في أسواق الحيوانات البرية في الصين.

وتأتي الدعوات لحظر هذه مع تجاوز الحالات الإيجابية لـ COVID-19 عالميًا 1.58 مليون، وأكثر من 94,000 حالة وفاة حول العالم.

وحتى مساء الخميس، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 452,500 حالة إيجابية من الفيروس التاجي الجديد وأكثر من 16,100 حالة وفاة.