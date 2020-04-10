حصيلة الوفيات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة تنخفض قليلاً إلى 1783 وفاة

سجّلت ​الولايات المتحدة​ مساء الخميس وفاة 1783 شخصاً من جرّاء ​فيروس كورونا​ المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن تلك المسجّلة في اليوم السابق والتي بلغت 1973 إصابة، بحسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها في ​الساعة​ 20,30 بالتوقيت المحلّي جامعة "جونز هوبكنز" التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في ​الساعات​ الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أي أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 16.478 حالة وفاة.

وتحتلّ الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلف إيطاليا التي تسبقها بحوالى ألفي وفاة.