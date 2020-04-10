وزير النفط الكويتي: المكسيك تعطل اتفاق الدول الأعضاء بـ"أوبك+" على خفض إنتاج النفط

لفت وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إلى أنّ "في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة "أوبك +" الّذي انتهى عند الساعة الثالثة فجرًا، المكسيك تعطّل اتفاق الدول الأعضاء كافّة على خفض إنتاج النفط بنحو 10 مليون برميل يوميًّا".
وأشار في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الكويت أجرت محادثات ماراثونيّة في الأيام الماضية وخلال الاجتماع، لخلق حالة من التوافق بين الدول الأعضاء أملًا في إعادة التوازن إلى أسواق النفط".
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