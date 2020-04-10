أعلنت لجنة الصحة الوطنية في البر الرئيسي ​الصين​ي، في بيان، أنّ "البر الرئيسي سجّل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 38 حالة تشمل مسافرين من الخارج"، مقارنةً مع 63 حالة في اليوم السابق. ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي للصين الآن 81907 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 3336.

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كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد المصابين بكورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81907 بعد تسجيل 42 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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