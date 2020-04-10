قوات الأمن التركية أحبطت محاولة تهريب 767 ألف كمامة طبية إلى فرنسا

أفادت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التركية، بأنّ "​قوات الأمن التركية​ فتّشت شاحنةً عند معبر "إيبسالا" الحدودي في ولاية أدرنة مع ​اليونان​، قبل رحلتها إلى ​فرنسا​ برًّا"، موضحةً أنّ "رجال الشرطة كشفوا عن نقل الشاحنة 767 ألف كمّامة طبيّة، 12 ألف علبة من المناديل المضادّة للبكتيريا، و4 آلاف و80 علبة من المعقّمات".

يُذكر أنّ مطلع آذار الماضي، أدرجت وزارة التجارة التركية، الكمّامات والبدلات والنظّارات والقفّازات الطبيّة، على قائمة السلع الّتي تستوجب منح ترخيص قبل تصديرها، ضمن خطط منع انتشار فيروس "كورونا".

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 908.