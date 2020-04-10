ترامب وبوتين والملك سلمان استعرضوا أهمية التعاون للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة

ذكرت "وكالة الأنباء ​السعودية​ - واس" أنّ "اتصالًا هاتفيًّا مشتركًا جرى بين ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​".

وأوضحت أنّه "جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة "​أوبك +​" وأهميّة التعاون المشترك بين الدول المنتجة، للمحافظة على استقرار أسواق ​الطاقة​ لدعم نمو ​الاقتصاد العالمي​".

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