ذكرت "وكالة الأنباء السعودية - واس" أنّ "اتصالًا هاتفيًّا مشتركًا جرى بين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأوضحت أنّه "جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +" وأهميّة التعاون المشترك بين الدول المنتجة، للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب وبوتين والملك سلمان استعرضوا أهمية التعاون للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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