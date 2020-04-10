مصادر بكركي للجمهورية: الراعي لا يحبذ غياب المؤمنين عن الكنائس ولكنه متمسك بالمحافظة على صحة الناس

لا تخفي مصادر ​بكركي​ لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ لا يحبّذ غياب المؤمنين عن الكنائس، ولكنّه متمسّك بالمحافظة على صحّة الناس وسلامهتم، وعلى الإلتزام بالتعاميم والقرارات الرسميّة كافّة في هذا الإطار".

ولفتت إلى أنّ "قداديس عيد القيامة ستُنقَل مباشرة على شاشات التلفزة، فقدّاس ​الجمعة العظيمة​ سيُبثّ اليوم في تمام الـ11 ظهرًا، كما ستُبثّ رسالة ​الفصح​ السبت عند التاسعة، وسيُبثّ قداس العيد نهار الأحد في تمام الساعة الـ11 ظهرًا، كي يتمكّن المؤمنون من المشاركة بصلوات العيد من منازلهم".