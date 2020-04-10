الجمهورية: أقطاب طرابلس اتفقوا على الاجتماع للتباحث بوضع خطة وتشكيل لجنة طوارئ لإغاثة أبناء المدينة

عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "أقطاب مدينة طرابلس تداعوا واتّفقوا على اجتماع طارئ في "معرض رشيد كرامي الدولي" مطلع الأسبوع المقبل، للتباحث في وضع خطّة وتشكيل لجنة طوارئ لإغاثة أبناء المدينة".
وعَلِمت أيضًا أنّ "الاجتماع سيضمّ كلًّا من: رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي، النائب جان عبيد، النائب فيصل كرامي، الوزير السابق محمد الصفدي، الوزير السابق رشيد درباس والوزير السابق أشرف ريفي، إضافة الى نواب الشمال السابقين والحاليّين ونقباء المهن الحرة ورؤساء اتحاد بلديات الفيحاء وغيرهم… لوضع جدول أعمال وإعلان حالة طوارئ وإعلان الإستنفار الشامل لاحتواء الوضع الصحي وإنقاذ الوضع المعيشي في المدينة".
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