الجمهورية: أقطاب طرابلس اتفقوا على الاجتماع للتباحث بوضع خطة وتشكيل لجنة طوارئ لإغاثة أبناء المدينة

عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "أقطاب مدينة ​طرابلس​ تداعوا واتّفقوا على اجتماع طارئ في "​معرض رشيد كرامي الدولي​" مطلع الأسبوع المقبل، للتباحث في وضع خطّة وتشكيل لجنة طوارئ لإغاثة أبناء المدينة".

وعَلِمت أيضًا أنّ "الاجتماع سيضمّ كلًّا من: رئيس الحكومة السابق النائب ​نجيب ميقاتي​، النائب ​جان عبيد​، النائب ​فيصل كرامي​، الوزير السابق ​محمد الصفدي​، الوزير السابق ​رشيد درباس​ والوزير السابق ​أشرف ريفي​، إضافة الى نواب الشمال السابقين والحاليّين ونقباء ​المهن الحرة​ ورؤساء ​اتحاد بلديات الفيحاء​ وغيرهم… لوضع جدول أعمال وإعلان حالة طوارئ وإعلان الإستنفار الشامل لاحتواء الوضع الصحي وإنقاذ الوضع المعيشي في المدينة".