كنعان: رزمة اقتراحاتنا في هذه الظروف عامل مساعد للافراد والمؤسسات وصمود الاقتصاد

اوضح امين سر "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ انّ "كل دول ​العالم​ اليوم تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية، ولكنها تتخذ التدابير المناسبة، ولا تكتفي بالاقفال والحد من التنقّل، حفاظاً على الحد الأدنى من امكانية الصمود لدى الناس والمؤسسات والشركات، وتصرف الاموال الطائلة للحفاظ على دورة ​الحياة​ والابقاء على صمود ​الاقتصاد​ بهذه ​الأزمة​".

واوضح كنعان في حديث صحفي، انه "على رغم ما سبق فإنّ ​البطالة​ بلغت ارقاماً قياسية، فكم بالحري في لبنان الذي عاش انهياراً سبق أزمة كورونا. وفي الازمة الاولى لم تتخذ اجراءات وتشريعات تساعد المجتمع على الصمود. لذلك عملنا في التكتل على رزمة تشريعات ستضاف اليها اقتراحات قوانين اخرى الاسبوع المقبل، اهميتها انها تشكّل عاملاً مساعداً وقوياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في هذه المؤسسات، ومنهم من طردوا من العمل، أو هم على وشك إنهاء خدماتهم. والصندوق الذي نقترح إنشاءه لدعم هذه المؤسسات يسمح للمؤسسات بتأمين حاجاتها، ويمكن ان يستقطب المساعدات، نظراً لتمتّعه بثقة تفوق تلك التي في مؤسسات ​الدولة​ والجمعيات".

وعن اقتراح تحديد سقف للفوائد، قال كنعان: "من ليس مديوناً في لبنان؟ ومن يستطيع تسديد فائدة تصل الى ١٢ وهو امر مهم ومطلوب حالياً".